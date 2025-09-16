GPTW: “Mejores Lugares para Trabajar con Talento Joven”

Este listado reconoce a las organizaciones que han logrado crear experiencias laborales inclusivas, equitativas y significativas para los colaboradores de hasta 25 años, integrando sus expectativas, motivaciones y estilos de trabajo en culturas organizacionales sólidas y sostenibles.

Aunque esta es la tercera edición de este ranking, es la primera vez que se presenta bajo el nombre “Los Mejores Lugares para Trabajar con Talento Joven”.

En ediciones anteriores, el listado se conocía como ranking de los “Mejores Lugares para Trabajar para Millennials” y luego como ranking de los “Mejores Lugares para Trabajar para Centennials”.

El cambio de denominación responde a una mirada más inclusiva y representativa. Con el concepto de talento joven, buscamos integrar a todas las personas de hasta 25 años, sin encasillarlas en etiquetas generacionales, reflejando mejor sus características, necesidades y expectativas dentro de las organizaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para elaborar este ranking se escucharon las voces de más de 17.000 colaboradores en todo el país que representan a más de 100 organizaciones.

En esta edición, 35 empresas alcanzaron los puntajes más altos y serán reconocidas oficialmente. Las organizaciones premiadas se dividen en tres categorías según su tamaño.

Este reconocimiento posiciona a las organizaciones líderes como referentes en atracción, desarrollo y fidelización del talento joven en Paraguay.

La publicación de la lista completa de las empresas premiadas se realizará el 18 de septiembre.