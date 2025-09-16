TCL reafirma su compromiso con la capacitación técnica

El pasado 27 de agosto se llevó a cabo la segunda edición del “TCL Expert Training”, un día completo de entrenamiento técnico donde se presentaron las últimas novedades de la marca en las categorías de televisores, barras de sonido, aires acondicionados, heladeras, productos de lavado, celulares y tablets.

El encuentro contó con la participación de más de 120 técnicos y talleres autorizados, quienes recibieron formación de la mano de expertos internacionales, en un espacio que combinó teoría, demostraciones prácticas y dinámicas interactivas.

De la misma manera, el pasado 28 de agosto se desarrolló otra capacitación el “TCL AC Professional”, un evento de especialización enfocado exclusivamente en la línea de aires acondicionados: split, cassette, piso techo, motores on/off e inverter.

Durante la jornada, más de 100 técnicos instaladores participaron en entrenamientos prácticos y sesiones de actualización. Las mismas fueron diseñadas para potenciar sus conocimientos en instalación y mantenimiento de estos equipos.

Ambas jornadas se caracterizaron por un ambiente de aprendizaje colaborativo, con demostraciones en vivo, prácticas guiadas, sorteos y obsequios especiales, consolidando a TCL como referente en capacitación y soporte técnico en la región.

Con estos encuentros, TCL continúa fortaleciendo su presencia en Paraguay, generando espacios de actualización profesional que garantizan a los usuarios finales un servicio de máxima calidad y el respaldo de una red de técnicos especializados.