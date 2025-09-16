WA Construcciones celebra 15 años de innovación y liderazgo

WA Construcciones SA celebra 15 años de trayectoria en el sector de la construcción en Paraguay, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Desde su fundación en 2010, la compañía ha logrado posicionarse como un actor clave en el desarrollo urbano y social del país, ejecutando proyectos que trascienden la construcción de estructuras para generar confianza y aportar al crecimiento de comunidades enteras.

Con más de 120.000 metros cuadrados construidos y más de 30 clientes atendidos, la empresa se ha distinguido por un enfoque integral que abarca planificación, diseño, gerenciamiento y ejecución de obras civiles. Su filosofía de trabajo combina tradición con tecnología de vanguardia, incorporando herramientas como BIM y SAP que optimizan los procesos y aseguran altos estándares de calidad y eficiencia.

Uno de los pilares de la compañía ha sido su apuesta por el talento humano. Con más de 60 colaboradores fijos, WA Construcciones ha consolidado un equipo de alto rendimiento, fomentando la capacitación continua y el sentido de pertenencia. Este compromiso con las personas le permitió obtener en 2025 la certificación “Great Place to Work”, reconociéndola como uno de los mejores lugares para trabajar en Paraguay.

La firma también avanza hacia certificaciones internacionales como ISO 9001, reafirmando su responsabilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad. Esta visión se refleja en proyectos residenciales y comerciales que no solo transforman el entorno urbano, sino que generan un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. Entre sus obras emblemáticas destacan Green Paraná, Concept, Soho, Arbolia y el edificio Hype en Asunción, que marcan hitos de modernización en diferentes ciudades.

Actualmente, la empresa se encuentra desarrollando importantes proyectos en Asunción y San Bernardino, como una torre de 24 pisos y más de 11.000 m², junto con residencias de alta gama que consolidan su propuesta de valor. A mediano plazo, WA Construcciones proyecta convertirse en la desarrolladora líder de proyectos sostenibles en el país, con el objetivo de ser reconocida también a nivel regional.

El fundador y director, Ing. Gerardo Wasmosy, destaca que el camino recorrido es solo el comienzo: “cada obra que construimos lleva un pedazo de confianza, esfuerzo y visión. Gracias a nuestros clientes, colaboradores y aliados por acompañarnos en este viaje”.

Con 15 años de historia, WA Construcciones reafirma su promesa de construir sueños con calidad, responsabilidad y un compromiso inquebrantable con el Paraguay, consolidándose como un socio estratégico en el desarrollo de la infraestructura nacional.