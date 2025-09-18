Mini y Grupo Garden aceleran pasiones en el Rubén Dumot

Desde las primeras horas de la mañana y hasta entrada la tarde, los asistentes tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única al volante, con test drives disponibles en distintos modelos, tanto a combustión como 100% eléctricos, reflejando la versatilidad y la innovación que distinguen a Mini a nivel global.

De la misma manera, la jornada tuvo un atractivo especial: una caravana protagonizada por el Club Mini Cooper, que partió desde el showroom de la marca y llegó al autódromo en un desfile que captó la atención de todos.

Treinta entusiastas de la marca, acompañados de familiares y amigos, se sumaron a esta experiencia que combinó comunidad, emoción y el placer de manejar.

Además de los mini owners, el evento estuvo abierto al público en general.

Los interesados en conocer de cerca la propuesta de Mini pudieron acercarse desde el mediodía y acceder a cuatro unidades disponibles para pruebas de manejo, lo que permitió descubrir de primera mano la tecnología, el confort y la deportividad que ofrecen los vehículos de la marca.

Con este tipo de iniciativas, el Grupo Garden reafirma su compromiso de acercar experiencias memorables a los clientes y entusiastas del mundo motor, fortaleciendo el vínculo de Mini con su comunidad en Paraguay.

El evento no solo destacó el ADN de la marca, sino que también permitió vivir de cerca el futuro de la movilidad, donde la tradición y la electrificación se encuentran en una misma pista.