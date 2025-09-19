Empresariales

Cellshop presenta en Paraguay el mini dron más potente del mercado

Cellshop, distribuidor oficial de DJI en Paraguay, anuncia la llegada del esperado DJI Mini 5 Pro, el dron mini más potente de su categoría.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 10:04
El DJI Mini 5 Pro ya está disponible en Cellshop.
El DJI Mini 5 Pro se destaca por ser ligero y portátil, equipado con una cámara CMOS de 1 pulgada y funciones de nivel profesional.

Con este lanzamiento, Cellshop entrega al público la mejor tecnología a sus clientes en todo el país.

Este producto marca un antes y un después en la categoría de drones compactos, combinando diseño portátil con rendimiento de vanguardia.

Principales características del DJI Mini 5 Pro:

  • Cámara CMOS grande de 1 pulgada para imágenes de alta calidad.
  • Detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas.
  • Filmación vertical real y rotación flexible del estabilizador de 225°.
  • ActiveTrack 360° mejorado, para un seguimiento preciso.
  • Ligero y portátil.
  • Vida de la batería aumentada de 36 hasta 52 minutos.

Con el Mini 5 Pro, los creadores de contenido, viajeros y profesionales podrán elevar sus ideas a nuevas alturas.

El DJI Mini 5 Pro ya se encuentra disponible en la tienda Cellshop, tanto física en Ciudad del Este, Asunción y Pedro Juan Caballero como para compra vía web.

  • Cellshop Ciudad del Este:
  • Cellshop Asunción:
  • Cellshop Pedro Juan Caballero:
  • Para compra en la tienda online, ingresar a www.cellshop.com.py.
