Cellshop presenta en Paraguay el mini dron más potente del mercado

El DJI Mini 5 Pro se destaca por ser ligero y portátil, equipado con una cámara CMOS de 1 pulgada y funciones de nivel profesional.
Con este lanzamiento, Cellshop entrega al público la mejor tecnología a sus clientes en todo el país.
Este producto marca un antes y un después en la categoría de drones compactos, combinando diseño portátil con rendimiento de vanguardia.
Principales características del DJI Mini 5 Pro:
- Cámara CMOS grande de 1 pulgada para imágenes de alta calidad.
- Detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas.
- Filmación vertical real y rotación flexible del estabilizador de 225°.
- ActiveTrack 360° mejorado, para un seguimiento preciso.
- Ligero y portátil.
- Vida de la batería aumentada de 36 hasta 52 minutos.
Con el Mini 5 Pro, los creadores de contenido, viajeros y profesionales podrán elevar sus ideas a nuevas alturas.
El DJI Mini 5 Pro ya se encuentra disponible en la tienda Cellshop, tanto física en Ciudad del Este, Asunción y Pedro Juan Caballero como para compra vía web.
- Cellshop Ciudad del Este:
- Cellshop Asunción:
- Cellshop Pedro Juan Caballero:
- Para compra en la tienda online, ingresar a www.cellshop.com.py.