Cellshop presenta en Paraguay el mini dron más potente del mercado

El DJI Mini 5 Pro se destaca por ser ligero y portátil, equipado con una cámara CMOS de 1 pulgada y funciones de nivel profesional.

Con este lanzamiento, Cellshop entrega al público la mejor tecnología a sus clientes en todo el país.

Este producto marca un antes y un después en la categoría de drones compactos, combinando diseño portátil con rendimiento de vanguardia.

Principales características del DJI Mini 5 Pro:

Cámara CMOS grande de 1 pulgada para imágenes de alta calidad.

Detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas.

Filmación vertical real y rotación flexible del estabilizador de 225°.

ActiveTrack 360° mejorado, para un seguimiento preciso.

Ligero y portátil .

Vida de la batería aumentada de 36 hasta 52 minutos.

Con el Mini 5 Pro, los creadores de contenido, viajeros y profesionales podrán elevar sus ideas a nuevas alturas.

El DJI Mini 5 Pro ya se encuentra disponible en la tienda Cellshop, tanto física en Ciudad del Este, Asunción y Pedro Juan Caballero como para compra vía web.