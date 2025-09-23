Emsa cumple 31 años y proyecta expansión

La gerente general, Carla Allende, destacó que la compañía cuenta con presencia en más de 20 municipios y nueve sucursales distribuidas estratégicamente en ciudades como Ciudad del Este, Caaguazú, Concepción, Villarrica, San Ignacio, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa del Aguaray, Katueté y Juan E. O’Leary, además de su Casa Central en Asunción.

Los principales polos de crecimiento para los loteamientos se ubican en el interior del país, en zonas con potencial urbano y económico, cercanas a rutas nacionales y con acceso a servicios e infraestructura.

En los últimos años, la empresa renovó su imagen institucional, modernizó oficinas y digitalizó procesos, para optimizar la atención al cliente. Asimismo, la firma proyecta expandirse a nivel nacional.