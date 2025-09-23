Empresariales

Emsa cumple 31 años y proyecta expansión

Emsa Inmobiliaria SA celebró sus 31 años de trayectoria, consolidada como una de las empresas líderes en el desarrollo de loteamientos urbanos en Paraguay. Durante este tiempo, más de 30.000 familias accedieron a terrenos propios gracias a sus proyectos.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 01:00
Carla Allende, gerente general de Emsa.
Carla Allende, gerente general de Emsa.Gentileza

La gerente general, Carla Allende, destacó que la compañía cuenta con presencia en más de 20 municipios y nueve sucursales distribuidas estratégicamente en ciudades como Ciudad del Este, Caaguazú, Concepción, Villarrica, San Ignacio, Pedro Juan Caballero, Santa Rosa del Aguaray, Katueté y Juan E. O’Leary, además de su Casa Central en Asunción.

Los principales polos de crecimiento para los loteamientos se ubican en el interior del país, en zonas con potencial urbano y económico, cercanas a rutas nacionales y con acceso a servicios e infraestructura.

En los últimos años, la empresa renovó su imagen institucional, modernizó oficinas y digitalizó procesos, para optimizar la atención al cliente. Asimismo, la firma proyecta expandirse a nivel nacional.

Enlace copiado