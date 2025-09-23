Exitosa III edición de la Noche Ganadera Bancop

Nuevamente fue un éxito, con negocios por valor aproximado de G. 10.500 millones, en su mayoría con financiación de parte de Bancop.

Se registraron precios récords como 30.000 Gs/kg para el macho de invernada, por la coyuntura actual y por el apoyo de la financiación otorgada por el banco.

“Fue probablemente la edición más desafiante y difícil de las que hemos realizado, por la alta competencia en conseguir los animales para el remate, atendiendo que el productor en finca ya estaba vendiendo sus ejemplares en buenas condiciones”, mencionó Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

“Gracias a la confianza de los productores, los que acompañaron este evento con sus cabezas, hoy están disfrutando de los precios récord que lograron, incluso muy superiores a los que se estarían pagando en promedio en el mercado", destacó.

“Este evento confirma una vez más que Bancop apoya el crecimiento estratégico del sector agropecuario, con énfasis en la ganadería, y por ende la producción de alimentos para el Paraguay y el mundo, con el constante apoyo de sus 29 cooperativas accionistas de producción”, mencionó Michael Harder, presidente de Bancop.

Asistieron al encuentro más de 250 ganaderos, y fue transmitido en directo vía Copa TV y El Rodeo Live, con 1.040 visualizaciones en vivo, con cobertura de los principales medios periodísticos del país.

El objetivo del evento se cumplió con creces. “Sin lugar a dudas nos deja un sinfín de enseñanzas: la organización, el trabajo, esfuerzo, desarrollo, compromiso, que siempre buscamos transmitir a nuestros clientes y para fortalecer la identidad e imagen de nuestra institución”, resaltaron.

Estos resultados son un estímulo importante para el sector ganadero, que como motor relevante de la economía nacional, es fundamental que el productor se sienta acompañado en su esfuerzo diario.

“Desde Bancop S.A. damos gracias a todos los involucrados, auspiciantes y clientes que apostaron al evento en confianza a nuestro banco. Estaremos redoblando esfuerzos para la IV edición de nuestro próximo remate Noche Ganadera Bancop 2026”, concluyeron.