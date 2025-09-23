Prosegur Alarms Paraguay vuelve a ser certificada como Great Place to Work

Esta es la segunda vez consecutiva que la empresa recibe la certificación, lo que confirma la consolidación de una cultura de confianza, bienestar y desarrollo continuo.

“Estamos muy orgullosos de recibir por segundo año consecutivo esta certificación, que refleja el esfuerzo y la dedicación que ponemos cada día en crear un entorno donde las personas se sientan cómodas, felices y valoradas”, destacó Luis Arce, director general de Prosegur Alarms en Paraguay.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir creciendo juntos como equipo y a brindar un servicio de clase mundial a nuestros clientes”, agregó.

La certificación reconoce diversas iniciativas implementadas por Prosegur Alarms para potenciar el desarrollo y bienestar de sus colaboradores:

Capacitación constante y potenciación del liderazgo.

Participación activa en la toma de decisiones.

Programas de diversidad e inclusión.

Salas de descanso y de lactancia.

Actividades deportivas internas.

Premios y reconocimientos por desempeño.

Comunicación interna abierta y cercana.

Beneficios que promueven el equilibrio vida-trabajo.

Estas acciones se complementan con un modelo de gestión que escucha activamente las necesidades de los colaboradores y suma nuevas actividades año tras año, fortaleciendo el compromiso y la satisfacción laboral.

La certificación se enmarca en la estrategia regional impulsada por la Dirección Latam de Prosegur, que busca consolidar equipos de alto rendimiento en toda la región.

El objetivo es generar un ambiente laboral de excelencia que potencie la motivación y el orgullo de pertenencia, al mismo tiempo que se traduce en un servicio de calidad internacional para clientes y aliados.

Este reconocimiento refuerza a Prosegur Alarms Paraguay como referente en la gestión de personas dentro del sector de la seguridad, demostrando que invertir en el bienestar, la diversidad y el desarrollo profesional de sus colaboradores no solo impacta en la cultura interna, sino también en la calidad del servicio y en la construcción de relaciones sólidas y de confianza con sus clientes.