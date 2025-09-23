Volkswagen presentó el Nuevo Tiguan: totalmente renovado

En conferencia de prensa, Diesa adelantó los cambios en diseño y tecnología del espacioso SUVW, muy apreciado por quienes buscan amplitud, confort y conectividad.

Presenta cambios de diseño y tecnología, con la seguridad que le caracteriza.

Las versiones disponibles son “Life” y “R-Line” y está construido sobre la plataforma “MQB Evo”, para mayor flexibilidad del espacio.

“El nuevo Tiguan llega completamente renovado, con un diseño más sofisticado, tecnología de vanguardia y un enfoque cada vez más premium. Tiguan es uno de los modelos más exitosos de Volkswagen a nivel mundial y esta nueva generación llega cargada de elementos innovadores y mucho equipamiento”, dijo Miguel Carrizosa, presidente y director gerente de Diesa.

Ricardo Carrizosa, gerente de Volskwagen Paraguay, expresó que “el nuevo Tiguan está diseñado para quienes buscan una experiencia de conducción placentera, con lo último en infoentretemiento y tecnología, sin abandonar la robustez y seguridad, insignias de la marca”.

A nivel exterior, presenta un diseño más robusto y elegante, que integra la tecnología “LED Matrix” para una iluminación más precisa e inteligente.

El nuevo Tiguan cuenta con el eficiente motor 1.4 TSI turbo alimentado de 150 HP y 250 Nm, que sumado a la incorporación de una transmisión DSG de 7 velocidades, mejora el rendimiento y brinda una experiencia de conducción más dinámica y eficiente.

Para más información ingresar a www.volkswagen.com.py y las redes sociales de @volkswagenparaguay, para agendar una prueba de manejo.