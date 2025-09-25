Paraguay será sede de congreso de trasplantes

Este encuentro reunirá a especialistas, investigadores y profesionales de la salud de toda la región para compartir avances científicos, innovaciones y experiencias en el campo del trasplante de órganos.

Durante los tres días de actividades se llevarán a cabo conferencias, sesiones plenarias, cursos, mesas redondas, sesiones de enfermería y presentaciones de trabajos científicos, con la participación de destacados expertos de América Latina, Europa y Estados Unidos.

En este marco, Quimfa consolida su compromiso con la formación permanente de los profesionales de la salud, acompañando iniciativas que contribuyen a la actualización científica, la excelencia médica y el fortalecimiento de la formación de todos los involucrados.