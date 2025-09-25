Empresariales

Paraguay será sede de congreso de trasplantes

Quimfa SA, la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe (STALYC) y la Sociedad Paraguaya de Trasplante (SPT) presentaron el XXVI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante - STALYC 2025, que tendrá lugar en el Bourbon Asunción Convention Hotel del 1 al 3 de octubre.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 01:00
Dr. Marcos Martínez, Dra. Idalina Stanley y Norma Arévalos.
Dr. Marcos Martínez, Dra. Idalina Stanley y Norma Arévalos.

Este encuentro reunirá a especialistas, investigadores y profesionales de la salud de toda la región para compartir avances científicos, innovaciones y experiencias en el campo del trasplante de órganos.

Durante los tres días de actividades se llevarán a cabo conferencias, sesiones plenarias, cursos, mesas redondas, sesiones de enfermería y presentaciones de trabajos científicos, con la participación de destacados expertos de América Latina, Europa y Estados Unidos.

En este marco, Quimfa consolida su compromiso con la formación permanente de los profesionales de la salud, acompañando iniciativas que contribuyen a la actualización científica, la excelencia médica y el fortalecimiento de la formación de todos los involucrados.

