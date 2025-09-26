Concurrida asistencia tuvo el “Asian Day”, en Casa Rica

El Asian Day, organizado por Casa Rica y la Cámara Japonesa de Comercio e Industria, fue una oportunidad única para acercarse a la cocina del chef Iwao Komiyama en un ambiente más relajado y festivo.

Casa Rica también contó con su stand de comidas, que en este caso fueron preparadas por el mismísimo Iwao, quien deleitó al público con sus yakitori o brochettes de pollo con espárragos envueltos en panceta ahumada, bañados en su característica salsa agridulce.

Las actividades se iniciaron con la bienvenida por parte de la empresaria Mika Nishijima, el embajador de Japón, Katsumi Itagaki, y representantes de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria.

La jornada tuvo una serie de espectáculos tradicionales como la danza del abanico, la imponente danza del dragón y un show de taiko.

Este gran evento fue posible gracias al apoyo de la Embajada del Japón, la Embajada de la República de China (Taiwán) y la Asociación Coreana del Paraguay.

Contó igualmente con una variedad de stands de marcas y restaurantes que ofrecieron productos y delicias asiáticas, como Moyashi, Delicias Japonesas, Combitos, L’Essentiel, BG, TaTeTi The Drink Shop y Veggie Heart.

También estuvieron Pho Noodle Bar, Bento Box, Pokai, Oriental CDE, Toku Importados, Kazu Sushi, MN Py, Upisa, Almacén de Yeshi, Los Origamis del Pato, Yakitori Club, Market Oriental, Sakura, Fortunata, SanKen y Hansik Korean Food.

La visita de Iwao Komiyama fue una celebración de la alta cocina oriental y una oportunidad para que el público paraguayo descubriera la autenticidad y la pasión que el chef imprimió en cada una de sus creaciones.

Casa Rica es uno de los referentes más reconocidos del ámbito gastronómico en Paraguay, y siguiendo la tradición que le caracteriza, volvió a sorprender con un invitado de lujo como Iwao Komiyama; además de replicar un año más el Asian Day, que ya es esperado por la comunidad asiática en Paraguay y por los fanáticos de la gastronomía y la cultura oriental.