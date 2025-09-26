Empresariales

Fortaleza desembarca con stand en delSol para estar más cerca de sus inversores

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con actuales y futuros inversores, Fortaleza habilitó un nuevo espacio de atención y asesoría en delSol Shopping & lifestyle, uno de los centros comerciales más emblemáticos y transitados del país.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 18:13
El nuevo espacio de Fortaleza en delSol Shopping & lifestyle.
El nuevo espacio de Fortaleza en delSol Shopping & lifestyle.

El stand, ubicado estratégicamente dentro del shopping, busca ser un punto de contacto tangible, accesible y cercano para quienes deseen conocer de primera mano el modelo de inversión de Fortaleza: un sistema que permite acceder a bienes y construir patrimonio con seguridad.

“Estar presentes en delSol Shopping & lifestyle es una decisión estratégica. Es una zona de alta visibilidad, con un público alineado a nuestro perfil de inversores", destacó Ignacio Ayala, gerente de Marketing de Fortaleza.

“Queremos estar donde están las personas, acompañarlas en su decisión de invertir y ofrecer asesoría clara, cercana y profesional”, agregaron.

Además de informar sobre el sistema, en el stand los visitantes podrán acceder a atención personalizada sobre:

  • Cómo funciona el sistema de inversión.
  • Modalidades de adjudicación.
  • Ventajas frente a otras alternativas financieras.
  • Detalles sobre los edificios en desarrollo.
  • Oportunidades de ingreso y beneficios actuales.

Este nuevo punto de contacto forma parte del plan de expansión comercial de Fortaleza, que ya cuenta con presencia en Asunción y Ciudad del Este, y que sigue creciendo con el objetivo de brindar más herramientas, más cercanía y más valor a su comunidad de inversores.

La inauguración marca un nuevo hito dentro de la campaña institucional Invertí y convertite en referente, que invita a las personas a tomar decisiones financieras con impacto, propósito y visión a largo plazo.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio www.fortalezainmuebles.com.

