Fortaleza desembarca con stand en delSol para estar más cerca de sus inversores

El stand, ubicado estratégicamente dentro del shopping, busca ser un punto de contacto tangible, accesible y cercano para quienes deseen conocer de primera mano el modelo de inversión de Fortaleza: un sistema que permite acceder a bienes y construir patrimonio con seguridad.
“Estar presentes en delSol Shopping & lifestyle es una decisión estratégica. Es una zona de alta visibilidad, con un público alineado a nuestro perfil de inversores", destacó Ignacio Ayala, gerente de Marketing de Fortaleza.
“Queremos estar donde están las personas, acompañarlas en su decisión de invertir y ofrecer asesoría clara, cercana y profesional”, agregaron.
Además de informar sobre el sistema, en el stand los visitantes podrán acceder a atención personalizada sobre:
- Cómo funciona el sistema de inversión.
- Modalidades de adjudicación.
- Ventajas frente a otras alternativas financieras.
- Detalles sobre los edificios en desarrollo.
- Oportunidades de ingreso y beneficios actuales.
Este nuevo punto de contacto forma parte del plan de expansión comercial de Fortaleza, que ya cuenta con presencia en Asunción y Ciudad del Este, y que sigue creciendo con el objetivo de brindar más herramientas, más cercanía y más valor a su comunidad de inversores.
La inauguración marca un nuevo hito dentro de la campaña institucional Invertí y convertite en referente, que invita a las personas a tomar decisiones financieras con impacto, propósito y visión a largo plazo.
Para más información, los interesados pueden visitar el sitio www.fortalezainmuebles.com.