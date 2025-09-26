PM Media celebra 11 años de innovación, estrategia y comunicación integral

Con una visión integral, PM Media forma parte de PM HUB, un ecosistema compuesto por 11 empresas que actualmente brindan soluciones estratégicas a más de 120 marcas en Paraguay y la región.

Esta estructura le permite abordar desafíos comunicacionales con una mirada 360°, integrando capacidades, experiencia y tecnología.

“Nuestro propósito es claro: optimizar las ganas de crecer de nuestros clientes, generando propuestas de valor sólidas, medibles y adaptadas a sus objetivos. Durante estos 11 años, nos hemos enfocado en construir relaciones de largo plazo basadas en resultados y confianza”, expresó Iván Martí, CEO de la empresa.

Por su parte, Alberto Muñoz, gerente general de PM Media expresó: “este aniversario también es un homenaje a nuestros clientes, aliados y colaboradores, cuyo compromiso y confianza han sido fundamentales para nuestro crecimiento y consolidación en estos 11 años”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

PM Media ofrece soluciones integrales de comunicación, con un enfoque centrado en la eficiencia y el impacto de cada acción: Estrategia, Planificación de medios, Innovación, Negociación y PR Integral.

La agencia trabaja con metodologías ágiles, tecnología de vanguardia y un equipo multidisciplinario que combina creatividad, análisis de datos y visión estratégica para maximizar resultados.

En este nuevo aniversario, PM Media reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación constante y el acompañamiento cercano a las marcas.

Con la mirada puesta en el futuro de la comunicación, la compañía continúa evolucionando e incorporando nuevas perspectivas que potencien el impacto de sus propuestas, integrando herramientas como la inteligencia artificial para fortalecer la estrategia y la creatividad.