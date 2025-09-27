29º aniversario del “Tupi Aramboty – Mbarete Porã”

El Festival Tupi Aramboty, cuyo nombre evoca la fuerza y el espíritu guaraní, se consolidó como una auténtica fiesta bien paraguaya.

El escenario vibró con la música folclórica de alto calibre, que estuvo a cargo de la icónica agrupación Los Ojeda y la aclamada banda Tierra Adentro, encargada de poner el toque moderno y potente a la celebración.

La elegancia y la identidad nacional se hicieron presentes con el ballet de la Academia Elizabeth Vinader, cuyos cuadros de danza tradicional adornaron la tarde.

La conducción del evento fue un espectáculo en sí mismo. La carismática Noelia Cazzola y el humor inigualable de Gustavo Cabaña se encargaron de mantener la energía alta, guiando al público a través de las presentaciones y sorteos con gracia y picardía.

Su química en el escenario reflejó el espíritu festivo y alegre que caracteriza al Tupi Aramboty.

Esta jornada de celebración fue un agradecimiento a los clientes por 29 años de apoyo y una demostración de la solidez de la empresa.

Bajo el lema, Una celebración bien paraguaya, fue una fiesta llena de tradición, música y alegría.

Como broche de oro, la fiesta sirvió de plataforma para el gran anuncio que tiene a todos expectantes: la exhibición de la Ford Ranger Raptor 0 km.

Este espectacular vehículo es el premio mayor que será sorteado entre todos los clientes que hayan realizado sus compras en Tupi hasta el próximo 31 de enero de 2026.

Tupi celebró sus 29 años con fuerza y tradición.