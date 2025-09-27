Empresariales

Mega Running Puntofarma transformó la Costanera

El pasado domingo 21, la Costanera de Asunción se vistió de fiesta y vitalidad para recibir la masiva convocatoria del Mega Running Puntofarma 2025.

27 de septiembre de 2025 - 01:00
El gran ganador fue Alberto Hernán Pizarro Centurión.
El evento, organizado con el apoyo del Paraguay Marathon Club, se convirtió una vez más en una de las carreras más importantes del calendario nacional, superando expectativas de participación y marcando un hito de fervor deportivo y familiar.

Desde tempranas horas, la Costanera se convirtió en el punto de encuentro de miles de atletas, aficionados y familias enteras listas para iniciar la jornada.

Puntofarma promueve la salud y el bienestar a través de una carrera que ofreció distancias para todas las edades y niveles de experiencia, desde los grandes competidores hasta los más pequeños.

Las principales categorías incluyeron la prueba central de 5 kilómetros, que atrajo a corredores de élite y amateurs, y las categorías infantiles con distancias adaptadas: 400 metros (6 a 8 años), 900 metros (9 a 11 años) y 1.300 metros (12 a 13 años).

