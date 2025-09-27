Superseis: la preferida de los consumidores 2025

El reconocimiento fue entregado durante una elegante velada en Talleyrand Costanera, que reunió a las marcas más influyentes del mercado nacional y distinguió a más de 100 categorías de consumo masivo y corporativo.

El estudio, desarrollado por la consultora Metro, encuestó a consumidores de Asunción y de las principales ciudades del interior, evaluando recordación, uso y preferencia en sectores como bancos, alimentos, restaurantes, automóviles, supermercados, entre otros.

Con más de medio siglo de historia, Superseis mantiene vivo su compromiso de cercanía, calidad e innovación con cada familia paraguaya. Este premio refleja la solidez de una marca que se distingue por su apuesta permanente a la modernización, su aporte al empleo formal y su conexión auténtica con los clientes.