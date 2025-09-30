Biedermann recibe premio de agencia de publicidad del año

Próxima a cumplir 71 años de trayectoria, Biedermann sigue posicionándose como una agencia estratégica y efectiva, elegida por los anunciantes y por los gerentes de marcas líderes.

Estos premios no solo son símbolos de prestigio; son la confirmación de un estilo de trabajo que combina estrategia, creatividad, intuición y trabajo en equipo, siempre con un mismo propósito: lograr que las marcas estén en el centro de la conversación.

“En Biedermann creemos que no se trata solo de hablar, sino de conectar. De comprender a las marcas y también a las personas. De saber cuándo el silencio comunica más que las palabras, y cuándo es necesario decir la verdad desnuda. Por eso, cada reconocimiento lo vivimos como una validación de lo que sostenemos: que la comunicación con propósito y la construcción de vínculos reales valen la pena”, destacó Enrique Biedermann, director de la Agencia.

Para la agencia, los dos galardones recibidos refuerzan el valor del trabajo que se hace en la empresa todos los días: inspirarse y comprometerse aún más con lo que realmente importa.

De hecho, desde la compañía manifiestan que “cuando la convicción guía cada acción, los resultados se convierten en logros que trascienden y consolidan la confianza de los clientes”.