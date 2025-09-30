Empresariales

Biedermann recibe premio de agencia de publicidad del año

Biedermann Publicidad reafirma su liderazgo y prestigio en el mercado con dos importantes reconocimientos obtenidos por segundo año consecutivo. La agencia fue distinguida nuevamente con el galardón Marca del Año en la categoría Agencia Publicitaria 360, en el Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), y también recibió el premio a la Mejor Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas en los Premios B2B Paraguay 2025.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 01:00
Equipo directivo de Biedermann recibió los galardones.
Próxima a cumplir 71 años de trayectoria, Biedermann sigue posicionándose como una agencia estratégica y efectiva, elegida por los anunciantes y por los gerentes de marcas líderes.

Estos premios no solo son símbolos de prestigio; son la confirmación de un estilo de trabajo que combina estrategia, creatividad, intuición y trabajo en equipo, siempre con un mismo propósito: lograr que las marcas estén en el centro de la conversación.

“En Biedermann creemos que no se trata solo de hablar, sino de conectar. De comprender a las marcas y también a las personas. De saber cuándo el silencio comunica más que las palabras, y cuándo es necesario decir la verdad desnuda. Por eso, cada reconocimiento lo vivimos como una validación de lo que sostenemos: que la comunicación con propósito y la construcción de vínculos reales valen la pena”, destacó Enrique Biedermann, director de la Agencia.

Para la agencia, los dos galardones recibidos refuerzan el valor del trabajo que se hace en la empresa todos los días: inspirarse y comprometerse aún más con lo que realmente importa.

De hecho, desde la compañía manifiestan que “cuando la convicción guía cada acción, los resultados se convierten en logros que trascienden y consolidan la confianza de los clientes”.

