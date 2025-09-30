Coca-Cola y Star Wars se unen en nueva campaña

Los fans de Paraguay ya pueden encontrar latas y botellas de edición limitada, ilustradas con personajes y escenas icónicas de la saga Star Wars en tiendas seleccionadas de todo el país.

Esta colaboración reúne la magia de Coca-Cola con la narrativa épica de Disney y Star Wars, celebrando las conexiones que nos unen a través de galaxias, generaciones y fandoms, mediante diseños exclusivos y de edición limitada de Coca-Cola que presentan personajes icónicos de Star Wars, con nuevos contenidos creativos, una experiencia innovadora en realidad aumentada que permite a los fans compartir mensajes inspiradores de comunidad y conexión en el estilo de una transmisión holográfica de Star Wars. Más detalles en las redes sociales de Coca-Cola Paraguay.