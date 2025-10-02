Automotor presentó la nueva serie de camiones Hyundai Mighty GT

La velada contó con la presencia de clientes, aliados estratégicos y representantes de la prensa, quienes pudieron conocer de primera mano las innovaciones que trae esta nueva línea de camiones diseñada para responder a las exigencias del transporte moderno en el país.

La serie Mighty GT se destaca por su nueva motorización con opciones de 152 hp y 166 hp, mayor tecnología en componentes de seguridad como frenos a aire y sistema ABS, además de configuraciones versátiles en modelos de 6, 7 y 8.5 toneladas de capacidad de carga.

Todo esto convierte a la línea en una solución confiable, eficiente y de alto rendimiento para distintos rubros, desde distribución urbana hasta transporte interurbano.

Durante la presentación, Carlos Quiñonez, gerente comercial de Hyundai Camiones de Automotor, destacó lo siguiente: “Con el Hyundai Mighty GT damos un paso adelante en el mercado de camiones. Este modelo llega para ofrecer mayor potencia, seguridad y eficiencia, respondiendo a lo que el cliente paraguayo necesita hoy en transporte y logística. En Automotor acompañamos esta innovación con un sólido respaldo posventa y planes de financiación propios que facilitan la inversión de las empresas”.

Con este lanzamiento, Automotor ofrece al mercado paraguayo productos de calidad internacional respaldados por una sólida garantía y un servicio posventa diferencial.

Para mayor info visitar hyundaicamionesybuses.com.py y las redes sociales de Hyundai Camiones y Buses en Facebook e Instagram.