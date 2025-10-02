Coca-Cola Paresa lanzó Hydro Experimental 2025

La Orquesta H2O Sonidos del Agua impactó al público del evento con el espectáculo Hydro Experimental Water Show. De hecho, el proyecto propuso en el 2025 un nuevo formato basado en el concepto de la experimentación.

Por este motivo se reunieron artistas invitados, algunos de ellos colaboradores históricos de la orquesta, para poner al recurso vital para la vida en el centro de la narrativa.

Este proyecto cuenta con un equipo artístico de primer nivel que hace posible darle al agua un lenguaje propio. La dirección musical está en manos del maestro William Aguayo, la dirección artística y escénica llevan la impronta de Paola Irún, los instrumentos que protagonizan cada capítulo son invención de Amberé Feliciángeli, mientras que Gloria Chaparro y Osvaldo Fretes, dan forma al universo audiovisual.