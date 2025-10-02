El icónico Porsche 911 50 Aniversario ya rueda en el país

Este vehículo es una pieza única configurada especialmente para su propietario, con detalles personalizados que lo convierten en una auténtica obra de arte sobre ruedas.

Su color exclusivo Riviere Blue, elegido bajo el programa Paint to Sample de Porsche, no existe en la paleta oficial de la marca.

A ello se suman elementos del paquete Heritage, como las llantas, las calcomanías conmemorativas y acabados que refuerzan la herencia de medio siglo del modelo Turbo.

Para Jorge Puschkarevich, gerente de Porsche Paraguay, este arribo representa un hito para la filial local y para el Grupo Diesa. “Conseguir la cuota para este auto fue muy difícil, esperamos más de un año y medio. Por eso estamos felices de poder presentarlo en el país. Es un signo de que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó.

El directivo destacó el lugar del modelo en la evolución de la marca. “Este es un auto muy importante porque marca el cierre de una era antes de que las próximas generaciones incorporen nueva tecnología. Por eso, además de su exclusividad, tiene un valor histórico enorme”, explicó.

El propietario de esta unidad, Julio Cantero, vive este hito con un sentimiento muy especial. “No me siento dueño de este auto. Es una obra de arte y estos vehículos no tienen dueño. Ahora me toca tenerlo conmigo, pero en algún momento será de mi hijo, de mi nieto. Es un auto para generaciones”, expresó emocionado. La configuración del vehículo fue una elección familiar, lo que le da aún más valor emocional.