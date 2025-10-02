Octubre rosa: Banco GNB presenta pólizas especiales

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres a nivel mundial y también puede afectar a hombres, aunque en menor porcentaje. La detección temprana es crucial para aumentar las posibilidades de tratamiento exitoso y recuperación.

En este contexto, desde la corredora de Seguros Verdes del Banco GNB, ofrecen pólizas de seguro diseñadas para acompañar y proteger a sus clientes en momentos importantes, destacando la importancia de la detección temprana. La Cobertura Rosa incluye:

Diagnóstico de cáncer femenino. Aquellos que se originan en las mamas y/o órganos reproductivos, los asegurados recibirán una indemnización equivalente al 50% del capital principal.

Fallecimiento por Enfermedad o Accidente.

Invalidez Total y Permanente por enfermedad o accidente.

Anticipo por Gastos de Sepelio.

Además, al contratar una póliza de Seguros Verdes con Banco GNB, el asegurado no solo se protege, sino que también contribuye activamente a la conservación de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, uniendo esfuerzos para preservar este invaluable patrimonio natural de Paraguay.

De la misma manera, desde el Banco GNB instan a todas las personas a realizarse controles preventivos regularmente, porque detectar a tiempo hace una gran diferencia en el tratamiento y la recuperación.

Con estas acciones, la entidad bancaria busca concientizar y apoyar a sus clientes y a la comunidad, destacando que chequeos a tiempo pueden salvar vidas y recordando que “hay un banco que te acompaña desde la raíz”.

Para más información sobre estas y otras coberturas disponibles, los interesados pueden ingresar a: https://www.bancognb.com.py/public/seguros.jsp o contactarse a través de los canales oficiales del banco.