Revelar 2025 vive su segunda jornada de fotografía y video en Asunción

El Congreso Paraguay de Fotografía y Video – Revelar 2025 celebra hoy su segunda jornada en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), confirmando una vez más su lugar como el evento más importante del sector audiovisual en el país.

Desde ayer, la séptima edición organizada por Nissei ofrece un extenso programa con más de 10 horas de conferencias y workshops, donde expertos nacionales e internacionales comparten tendencias, técnicas y soluciones aplicadas a la fotografía y el video.

El congreso reúne a referentes de países como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Cuba, entre ellos Marcio Prestes, Christian Cardona, Victoria Ruíz, Santiago Uribe y David Alvarado, quienes enriquecen las ponencias con su experiencia global. Por Paraguay destacan nombres como Rodrigo Salomón, JuanMa López Moreira, Jorge Melgarejo y Juanjo Baibe, quienes representan la solidez del talento local.

La feria comercial es otro de los puntos fuertes del encuentro. Canon, Sony, Nikon, Panasonic, Lexar y otras marcas líderes exhiben sus productos más innovadores, realizan lanzamientos exclusivos y ofrecen promociones especiales válidas durante los dos días del evento.

De acuerdo con Amalia Alderete, miembro de la organización, “este congreso es una oportunidad única para nutrirse de conocimiento y conectar con profesionales de primer nivel. Cada edición impacta positivamente en la carrera de muchos fotógrafos y videógrafos”.

Además del aprendizaje, los participantes tienen acceso a espacios de networking y actividades de entretenimiento, que cerrarán esta noche con la ya tradicional fiesta de la industria audiovisual, considerada la más importante de Paraguay.

Con un alto nivel de convocatoria, Revelar 2025 se consolida en su séptima edición como un referente de formación, innovación y negocios para fotógrafos y videógrafos del país y la región.