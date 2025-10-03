OAMI celebra 55 años de innovación y liderazgo en medicina prepaga

La Organización de Asistencia Médica Integral (OAMI) cumplió 55 años de historia consolidándose como un referente de la medicina prepaga en Paraguay. Fundada en 1970, la institución se destacó desde sus inicios por un modelo innovador, con accionistas médicos y una visión centrada en el bienestar integral de las personas.

Hoy, OAMI cuenta con una red de más de 1.200 profesionales en 74 especialidades médicas, además de alianzas con 50 sanatorios de primer nivel, lo que garantiza una cobertura amplia y confiable.

Sus planes denominados “Cuidado Integral, Preferencial, Esencial e Integral Joven” ofrecen beneficios diferenciales como ambulancia 24 horas, odontología, convenios con farmacias y ópticas, cobertura de sepelio y programas educativos en alianza con la Universidad Comunera.

La institución también se distingue por su compromiso social, reflejado en el apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Paraguay, que brinda cirugías gratuitas a niños con labio leporino y paladar hendido. Este trabajo conjunto no solo transforma vidas, sino que refuerza el rol de la organización como agente de cambio social.

En materia de innovación, la OAMI apostó a la digitalización desde 2022, incorporando herramientas tecnológicas que facilitan la experiencia del usuario y permiten un enfoque más preventivo en la atención. Además, con iniciativas como el espacio de asesoría en Pinedo Shopping, busca estar cada vez más cerca de las familias, ofreciendo información accesible y acompañamiento personalizado.

Celebrar 55 años significa para la organización no solo mirar hacia el pasado, sino proyectar un futuro con más desafíos y oportunidades. Su apuesta es clara: elevar los estándares de la medicina prepaga en Paraguay, fortalecer el vínculo humano con sus afiliados y seguir construyendo un modelo de salud inclusivo, innovador y sostenible.