Santa Rosa Paraguay inaugura un nuevo local de GWM en Ciudad del Este

El nuevo local está ubicado en una zona cercana al Lago de la República, una zona estratégica de Ciudad del Este, donde se ofrece la gama completa de vehículos GWM, incluyendo los modelos de alta demanda como la pickup POER y la línea de SUVs HAVAL hasta los vehículos off road de la línea TANK.

Con esta inauguración, Santa Rosa Paraguay garantiza a los clientes del Alto Paraná y sus alrededores un acceso directo a vehículos de alta calidad, tecnología de vanguardia y un servicio de posventa de excelencia.

Además, esta apertura refuerza la exitosa relación de casi dos años entre Santa Rosa Paraguay y GWM.

Desde que Santa Rosa se convirtió en el representante oficial de la marca en el país, ha logrado posicionar a GWM como una opción fuerte en el mercado automotor paraguayo, gracias a la calidad y robustez de sus vehículos, así como al compromiso de ambas partes por la satisfacción del cliente.

La llegada del nuevo local coincide con otro acontecimiento de gran relevancia: la reciente inauguración, hace aproximadamente dos meses, de la nueva planta de GWM en Brasil.

Este paso estratégico de la marca a nivel regional no solo evidencia su expansión global, sino que también facilita una mayor eficiencia logística y de suministro para el mercado paraguayo, asegurando la disponibilidad de vehículos y repuestos.

Emilio Núñez, subgerente de GWM, destacó que con el nuevo local en Ciudad del Este tendrán más cercanía con los clientes, para la venta, test drive, asistencia administrativa y otros servicios.

“La idea siempre es ir creciendo y estar más cerca de nuestro público. Ciudad del Este para nosotros es muy importante, por su ubicación y movimiento por lo que apostamos por este nuevo local en una zona estratégica”, expresó.

El evento de inauguración contó con la presencia de directivos de Santa Rosa, clientes y aliados estratégicos quienes pudieron conocer de cerca las instalaciones, la oferta de vehículos y la visión de la empresa para el futuro de la movilidad en el país.

Santa Rosa Paraguay es una empresa con una sólida trayectoria en el mercado automotor paraguayo.

Con un enfoque en la calidad y el servicio al cliente, representa a varias marcas de renombre internacional.

GWM es un fabricante global de automóviles que produce una amplia gama de vehículos, incluyendo SUV’s, con la más alta tecnología, pickups y vehículos off road, destacada por la innovación tecnológica, especialmente en vehículos eléctricos e híbridos, y su compromiso con la calidad y la seguridad.