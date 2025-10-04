Beto Carrero World acerca su magia al público paraguayo

El encuentro contó con la presencia de Fernando Fiszbein, director Comercial y de Marketing del parque, acompañado por los equipos de comunicación y eventos, quienes compartieron con la prensa e invitados estratégicos las experiencias únicas que ofrece este mundo de fantasía en el sur de Brasil.

“Queremos que más familias paraguayas vivan la magia de Beto Carrero World, un lugar donde la diversión, la adrenalina y las playas paradisíacas se combinan para crear recuerdos inolvidables”, destacó Fiszbein durante la presentación.

Vacaciones soñadas a pocas horas de casa

Con el verano acercándose en el hemisferio sur, Beto Carrero World es la alternativa perfecta para quienes buscan unas vacaciones familiares inolvidables sin necesidad de cruzar océanos.

Ubicado en Penha, en el estado de Santa Catarina, el parque se encuentra a minutos de destinos turísticos de renombre como Balneário Camboriú, Bombinhas y Florianópolis, lo que lo convierte en un plan que combina entretenimiento de primer nivel con playas de ensueño.

A solo un vuelo corto desde Paraguay, el parque es el favorito de miles de familias del Mercosur gracias a su propuesta accesible y variada.

Atracciones para todas las edades

Con más de 14 millones de m² y 10 áreas temáticas, Beto Carrero World ofrece experiencias para grandes y chicos, integrando lo mejor del espíritu latino con colaboraciones internacionales:

Nickelodeon (Paramount): Bob Esponja y otros personajes icónicos.

Hot Wheels (Mattel): un área temática y el espectacular Hot Wheels Epic Show con acrobacias de autos y motos.

NERF Manía (Hasbro): diversión interactiva y Super Soaker Splash, ideal para refrescarse y reír sin parar.

Para los más audaces, destacan atracciones extremas como:

Fire Whip , la primera montaña rusa invertida de Brasil, con velocidad de 100 km/h.

Big Tower , una caída libre de 100 metros que acelera el corazón.

Rebuliço, un juego de giros intensos en todas las direcciones.

La magia también se vive en los espectáculos: Sueño del Cowboy, el Hot Wheels Epic Show y el show de clausura con fuegos artificiales cada noche.

Acceso rápido y conveniente

Llegar al parque es sencillo: está ubicado a solo 10 km del aeropuerto de Navegantes (SC) y a una hora y media del aeropuerto internacional de Florianópolis.

El parque más amado de América Latina

Con su combinación de adrenalina, naturaleza, playa y entretenimiento, Beto Carrero World es un destino imperdible para las próximas vacaciones.

Ya sea en familia o con amigos, este universo de diversión promete convertir cada visita en una experiencia mágica y única.