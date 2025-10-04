Meaningful: diferencial que impulsa a las marcas

Con más de 17 años de trayectoria, la investigación revela que las marcas que logran inspirar, acompañar y mejorar la vida de las personas superan ampliamente a la competencia: 44 puntos en intención de compra, 58 en recomendación y 59 en imagen positiva.

“Las que entienden esta sensibilidad construyen verdadera relevancia”, afirma Daniel Viarengo, director de Estrategia de Havas Argentina. En Paraguay, el análisis es liderado por la agencia KAUSA/FWD/NATIVA HAVAS, que acompaña a los anunciantes en la construcción de conexiones significativas basadas en los tres ejes clave: funcional, personal y colectivo. Por ello, para la firma ser Meaningful hoy es, sin duda, un buen negocio.