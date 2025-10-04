Empresariales

Meaningful: diferencial que impulsa a las marcas

El estudio Meaningful Brands 2025, desarrollado por Havas Worldwide, confirma que ser Meaningful no es un propósito, sino un diferencial de mercado que genera resultados de negocio. En un contexto de incertidumbre, los consumidores esperan que las marcas actúen con empatía, transparencia e impacto social, transformando su rol de proveedor en el de aliado emocional y colectivo.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 01:00
Directivos de Havas.
Directivos de Havas.Fernando Romero, ABC Color

Con más de 17 años de trayectoria, la investigación revela que las marcas que logran inspirar, acompañar y mejorar la vida de las personas superan ampliamente a la competencia: 44 puntos en intención de compra, 58 en recomendación y 59 en imagen positiva.

“Las que entienden esta sensibilidad construyen verdadera relevancia”, afirma Daniel Viarengo, director de Estrategia de Havas Argentina. En Paraguay, el análisis es liderado por la agencia KAUSA/FWD/NATIVA HAVAS, que acompaña a los anunciantes en la construcción de conexiones significativas basadas en los tres ejes clave: funcional, personal y colectivo. Por ello, para la firma ser Meaningful hoy es, sin duda, un buen negocio.

Enlace copiado