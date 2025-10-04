Empresariales

Toyota Paraguay presenta el nuevo Agya

El Grupo Toyotoshi, representante oficial de Toyota en Paraguay, anuncia la llegada del nuevo Toyota Agya, diseñado para conquistar el mercado de los vehículos de entrada. Con el lema Todo lo que buscas en tu primer auto, el Agya combina diseño, tecnología, seguridad y eficiencia en un paquete accesible, para satisfacer las necesidades de un público joven y moderno, ofreciendo un diseño de vanguardia y un amplio espacio interior.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 01:00
El nuevo Agya es ideal para dar el gran paso al primer 0km.
El nuevo Agya es ideal para dar el gran paso al primer 0km.MARLENE APONTE

Bajo el capó, cuenta con un motor naftero y 65 hp de potencia, disponible en su versión automática, que garantiza excelente rendimiento y un notable ahorro de combustible.

En cuanto a equipamiento y seguridad, el Agya viene de serie con dos airbags para proteger a sus ocupantes. Además, se destaca por su moderna pantalla táctil y total conectividad con Android Auto & Apple CarPlay, permitiendo a los conductores disfrutar de sus trayectos con su propia música, siguiendo mapas y manteniéndose conectados de manera más segura. Cuesta 14.100 US$ contado. Más info al (+59521) 619-0000.

