Toyota Paraguay presenta el nuevo Agya

Bajo el capó, cuenta con un motor naftero y 65 hp de potencia, disponible en su versión automática, que garantiza excelente rendimiento y un notable ahorro de combustible.

En cuanto a equipamiento y seguridad, el Agya viene de serie con dos airbags para proteger a sus ocupantes. Además, se destaca por su moderna pantalla táctil y total conectividad con Android Auto & Apple CarPlay, permitiendo a los conductores disfrutar de sus trayectos con su propia música, siguiendo mapas y manteniéndose conectados de manera más segura. Cuesta 14.100 US$ contado. Más info al (+59521) 619-0000.