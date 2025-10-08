Empresariales

Suzuki lanza sus ediciones especiales

De la mano de Chacomer Automotores, Suzuki sorprende en Cadam Motor Show con un concepto innovador: el Suzuki Garage, un espacio diseñado para presentar ediciones limitadas de tres modelos emblemáticos que combinan historia, aventura y estilo urbano

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 01:00
Johannes Walde, Alexander Walde, Joy Monteggia y Martín Miltos en la presentación de Suzuki Garage.
Johannes Walde, Alexander Walde, Joy Monteggia y Martín Miltos en la presentación de Suzuki Garage.SILVIO ROJAS

La propuesta incluye dos versiones intervenidas del icónico Suzuki Jimny y de la sexta generación del Suzuki Swift.

Chacomer Automotores presenta el exclusivo Suzuki Garage, una experiencia única en Cadam.
Estos modelos denominados como Special Edition fueron personalizados con equipamiento especial, accesorios e intervenciones gráficas en la chapería y asientos, que los convierten en piezas únicas en Paraguay.

Jimny 5 Puertas “Heritage”

Inspirado en los años 80, el Jimny Heritage rinde homenaje a la historia de Suzuki con un diseño vintage en tono marfil-beige, rejilla clásica, cubiertas All Terrain y guardabarros rojos.

Su interior en cuero liso y microperforado, sumado al ploteado Heritage incluido también en la tapa de auxilio, lo convierten en una pieza nostálgica pero atrevida, ideal para coleccionistas y amantes de la marca.

Jimny 3 puertas “Expedition”

Pensado para quienes buscan aventura sin límites, el Jimny Expedition se presenta con un equipamiento todoterreno completo: cubrecárter de aluminio, rock sliders, llantas off-road, escalera trasera y rack de techo con barras LED.

Su diseño robusto y agresivo, acompañado del ploteado Expedition, lo convierte en la opción perfecta para explorar caminos desafiantes.

Swift “6th Gen”

El Swift reafirma su carácter juvenil y dinámico con un kit deportivo exclusivo.

Con una intervención del tipo “retro Racing” incorpora difusores, spoilers y alerón de techo.

Es un hatchback con presencia y estilo, pensado para quienes buscan un auto confiable, práctico y con espíritu deportivo.

El Suzuki Garage en Expo Cadam Motor Show no es solo un stand, sino un espacio de historias y emociones.

Cada modelo intervenido se encuentra disponible para la venta, acompañado de merchandising exclusivo y certificado Special Edition, reforzando su carácter limitado y coleccionable.

