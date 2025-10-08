Vicar presenta lo mejor de Honda

En esta edición de la Expo Cadam, Vicar presenta una línea completa que combina innovación, diseño y rendimiento, destacando modelos que reflejan la evolución de Honda en todos los segmentos”, señalan desde la compañía.

Entre las principales novedades se encuentran el nuevo Honda HR-V, el Honda Pilot, el Civic Type R y la CR-V, que continúa siendo un referente en confort y tecnología.

“Nuestra propuesta busca que cada visitante encuentre el modelo que se adapte a su estilo de vida –ya sea urbano, familiar o aventurero–”, agregan.

Innovación más allá de lo híbrido

Actualmente, la movilidad eléctrica y la sostenibilidad ganan protagonismo. Por ello, Vicar se mantiene fiel al espíritu innovador de Honda, apostando a mostrar tecnología avanzada en todos sus modelos, más allá de los híbridos.

“Nuestro enfoque está en mostrar cómo Honda integra tecnología e innovación en toda su gama, no solo en los modelos híbridos. Si bien el interés por la movilidad sostenible crece, Vicar busca ofrecer una experiencia integral, donde cada cliente pueda conocer distintas alternativas de eficiencia, conectividad y seguridad, presentes en todos los modelos”, explican.

En la feria, Vicar se destaca con promociones especiales y planes de financiación únicos.

“Vicar ofrece condiciones exclusivas de financiación, bonos especiales en determinados modelos y la posibilidad de acceder a tasas preferenciales y entrega inmediata. Además, quienes nos visiten en el stand podrán recibir asesoramiento personalizado y participar de beneficios exclusivos diseñados especialmente para la expo”, invitan los representantes de la marca.