Sudameris y JICA firman acuerdo por US$ 100 millones

La ceremonia de firma se llevó a cabo el 23 de septiembre del corriente en la ciudad de Róterdam, Países Bajos, marcando un hito significativo en la cooperación internacional entre ambas instituciones.

Por parte de Sudameris participó Sebastien Lahaie, vicepresidente del banco, mientras que por JICA estuvo Yasui Takehiro, director general del Departamento de Asociaciones Público-Privadas, junto con otros funcionarios de la institución.

Este proyecto, con un monto total de US$ 370 millones, está cofinanciado por diversas instituciones financieras internacionales comprometidas con el desarrollo sostenible del país.

JICA participa con US$ 100 millones, FMO (Países Bajos) aporta US$ 122,5 millones, FinDev Canada contribuye con US$ 55 millones, Proparco aporta US$ 75 millones y Banco Finantia y Commercial Bank of Dubai completa con aproximadamente US$ 17,5 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este esfuerzo conjunto consolida una alianza internacional sin precedentes, cuyo objetivo común es promover el crecimiento inclusivo, la sostenibilidad y el desarrollo económico de Paraguay.

El Proyecto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas en Paraguay busca contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo, mejorando el acceso al financiamiento para las pymes mediante préstamos a relativamente largo plazo.

Los fondos provenientes de este acuerdo con la JICA serán canalizados por Sudameris para impulsar el desarrollo de las pymes y, de manera especial, de las pymes agrícolas.