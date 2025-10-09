Texo participó en la Google Week, en Antigua Guatemala

Con especialistas y líderes regionales de la industria publicitaria digital de Latinoamérica, el encuentro tuvo como eje central De Información a Inteligencia: cómo la IA multiplica conexiones, resultados y expertise.

Por Texo asistió Natalia Gill, directora de Integración de Medios, junto a representantes de las agencias Nasta, Brick, Wild Fi y OMD.

Durante dos jornadas, los equipos de Texo participaron de conferencias y talleres que abordaron las principales transformaciones que impactan en el ecosistema digital.

Con su participación en la Google Week, Texo refuerza su compromiso con la innovación y la capacitación constante, con el objetivo de traer al Paraguay las últimas tendencias, herramientas y aprendizajes que potencien la efectividad de las campañas y el crecimiento de los clientes.

“Para Texo, estar presentes en espacios de formación internacional como Google Week es fundamental para seguir acompañando a las marcas con visión de futuro, conectando a Paraguay con las mejores prácticas y tecnologías globales”, destacó Natalia Gill.

Texo siempre invierte en viajes de capacitación como este, marcando el camino a seguir en el mercado. De esta forma, la agencia refuerza la importancia y el valor que le da a la formación continua y a la innovación al servicio de sus clientes. Algunos temas tratados fueron: “El marketing y la publicidad en la era de la IA”, “Personalización en escala y creación de marca en la era de los creadores de contenido”, “Streaming y recordación de marca y la “IA predictiva para anticipar necesidades de los consumidores”.