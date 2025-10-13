Santa Rosa Paraguay presenta la nueva GWM Haval H9 Diésel: potencia y lujo en una SUV 4x4

Santa Rosa Paraguay, representante exclusivo de GWM (Great Wall Motor), presentó oficialmente la nueva GWM Haval H9 2.4 Diésel, una SUV que redefine el segmento con su equilibrio entre potencia, lujo y capacidad off-road real.

Construida sobre un chasis de escalera y equipada con tracción 4x4, reductora y hasta siete modos de conducción, la H9 promete un desempeño confiable en todo tipo de terrenos. Su motor turbodiésel de 2.4 litros entrega 184 caballos de fuerza y 480 Nm de torque, gestionados por una transmisión automática de nueve velocidades que optimiza potencia y eficiencia.

En el interior, la experiencia de conducción se eleva a un nivel premium con asientos de cuero eléctricos, ventilados y con función de masaje, además de una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

En materia de seguridad, la H9 integra un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) de nivel 2+, incluyendo control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril y cámaras 360°.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El GWM H9 2.4 Diésel es la prueba de que un vehículo robusto y altamente capaz en off-road no tiene por qué sacrificar el lujo ni la tecnología de punta”, destacó Fernando Correa, gerente comercial del Grupo Santa Rosa.

Con un precio de lanzamiento desde USD 37.990, la nueva Haval H9 ya está disponible en todos los showrooms de Santa Rosa Paraguay y en Cadam Motor Show, donde los interesados pueden conocer de cerca a esta nueva referente del segmento SUV premium.