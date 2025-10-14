Cadam Motor Show: Diesa lanzó nuevos modelos de Volkswagen

El Volkswagen Tera captó la atención por su estilo moderno, su completo equipamiento y un competitivo precio desde US$ 17.900.

Desarrollado y producido en la región, obtuvo cinco estrellas Latin NCAP y se posiciona entre el Polo y el Nivus como el SUV de entrada a la familia Volkswagen.

Construido sobre la plataforma MQB, ofrece mayor eficiencia, confort y seguridad, con seis airbags, control de estabilidad, detección de fatiga y faros full led de serie.

Las versiones superiores incorporan el paquete ADAS, que incluye asistente de carril, detector de punto ciego, control crucero adaptativo y frenado autónomo.

Su diseño, creado por José Carlos Pavone, head de Diseño para las Américas, introduce una nueva identidad estética regional, con líneas fluidas y guiños a íconos como el Fusca y el Gol.

La nueva generación del Tiguan, disponible en versiones Life y R-Line, ofrece un enfoque más sofisticado. Tiene un motor 1.4 TSI turbo de 150 HP y transmisión DSG de 7 velocidades, sobre la plataforma MQB Evo, que mejora el espacio interior y la rigidez estructural.

Su interior combina materiales premium, pantallas de hasta 15 pulgadas y el asistente de voz IDA, para una experiencia de conducción más intuitiva.

Con el Tera y el Tiguan, Volkswagen refuerza su ofensiva SUVW regional y consolida su presencia en Paraguay.

Ambos modelos ya están disponibles en las sucursales de Diesa, invitando a vivir la nueva era de innovación y seguridad de la marca alemana.