Paraguay presentó oficialmente el XXIII CILA 2025 en Asunción

El evento se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de la Conmebol, y reunirá a especialistas, investigadores y empresas de más de 20 países.

El CILA es un espacio de referencia para la actualización y el intercambio de conocimientos sobre tecnología del asfalto, innovación en pavimentos y desarrollo sostenible de infraestructuras.

Desde su primera edición, el congreso promueve la cooperación técnica y científica entre los países ibero-latinoamericanos, impulsando soluciones que contribuyen al crecimiento económico y la conectividad regional.

La edición 2025 contará con un programa técnico de alto nivel, que incluirá conferencias magistrales, ponencias científicas y mesas de debate distribuidas en tres salas simultáneas con capacidad para más de 900 profesionales.

Los trabajos serán seleccionados mediante un riguroso proceso de evaluación, garantizando la calidad técnica y científica del contenido presentado.

Con el respaldo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el XXIII CILA refuerza su papel como motor de desarrollo y modernización del sector vial. Bajo el lema Conectar, Inspirar y Transformar, la cumbre propondrá una mirada innovadora hacia la infraestructura sostenible, la eficiencia técnica y la colaboración entre países.

En esta nueva edición, Paraguay se convierte en punto de encuentro de la vanguardia ibero-latinoamericana del asfalto, consolidando su liderazgo regional en conocimiento, tecnología y desarrollo vial.