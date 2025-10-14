Empresariales

Unicentro lanzó su nueva colección primavera-verano 2025/2026

En su tienda del Shopping Mariscal, Unicentro celebró el lanzamiento de “Spring Edition” su nueva colección primavera-verano 2025/2026, con una noche que combinó moda, música y un ambiente distendido. El espacio reunió a influencers, referentes del sector, medios de comunicación, clientes y amigos de la marca, quienes pudieron disfrutar de una experiencia cercana y llena de inspiración.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 17:13
Directivas de Unicentro y el Shopping Mariscal marcaron presencia en el lanzamiento de la nueva colección de la firma.
Pedro Gonzalez

“Spring Edition”, la colección presentada sigue las principales tendencias de esta temporada primavera-verano, con una amplia variedad de prendas que se adaptan a diferentes estilos, edades y personalidades de mujer. Desde propuestas frescas y coloridas hasta opciones elegantes y versátiles.

Entre las cápsulas presentadas, inspirada en la libertad y la naturalidad, Boho Chic combina texturas ligeras, siluetas fluidas y muchos detalles que hacen única a esta cápsula. Invita a conectar con la esencia bohemia moderna: despreocupada, romántica y con un aire fresco que se adapta tanto al día como a la noche.

Por otro lado la cápsula Pastel Essence celebra la suavidad y la armonía de los tonos más delicados de la temporada. Los colores como los rosados y verdes suaves se entrelazan en looks sutiles y elegantes que transmiten calma y sofisticación. Una propuesta ideal para quienes prefieren la belleza de lo simple y la elegancia sin esfuerzo.

Y por último, con un aire de sofisticación y brillo, Velvet Glow es la cápsula más refinada de la colección. Los tejidos satinados, los colores suaves y los cortes estilizados crean un juego de luces y movimiento que realza la figura femenina. Es la expresión del glamour contemporáneo: elegante, delicado y absolutamente cautivante.

Uno de los atuendos de la nueva colección de Unicentro.
Uno de los atuendos de la nueva colección de Unicentro.

La musicalización estuvo a cargo de la talentosa DJ Lore Romero, que puso el toque perfecto de energía y estilo para acompañar la presentación.

Más que un lanzamiento, fue una experiencia que unió a los amantes de la moda en una noche de inspiración, intercambio y momentos inolvidables.

