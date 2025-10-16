Open Banking: Banco Itaú ofrece una nueva solución

Este canal permite a las empresas integrar su sistema de gestión, pagos y conciliaciones, directamente con el sistema core del banco para acceder a sus productos, servicios y datos financieros, sin necesidad de utilizar el canal web para consultas o como canal tradicional de pagos.

Todo esto mediante APIs estandarizadas a la ISO 20022, brindando agilidad, seguridad y eficiencia en la gestión de sus operaciones.

El anuncio oficial se llevó a cabo durante el evento “Cash Day” realizado en Paseo La Galería.

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y digitalizado, el Open Banking Itaú resulta una solución que redefine la forma en que las empresas interactúan con sus finanzas.

A través de APIs seguras y robustas, las organizaciones pueden integrar directamente sus sistemas de gestión o ERP con el banco en tiempo real, sin necesidad de ingresar a la web.

Este lanzamiento marca un paso decisivo hacia la digitalización de los servicios financieros, brindando a los clientes mayor control, agilidad y seguridad en sus operaciones.

Además, de esta forma se reducen los errores humanos, se mejora la experiencia del cliente y se fortalece la seguridad operativa.

Empresas de diversos rubros y desarrolladoras (ERP) de software de gestión en el Paraguay, ya están aprovechando esta tecnología para optimizar las operaciones de sus clientes.

Por este motivo, con una suscripción 100% digital, sin costos de mantenimiento en el banco, y un equipo especializado que acompaña la implementación, el Open Banking Itaú se posiciona como el aliado estratégico para llevar la gestión financiera al siguiente nivel.

Las personas interesadas en acceder al nuevo servicio pueden comunicarse al 0981-440-521.