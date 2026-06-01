Colegio privado prohíbe figuritas del mundial y así reaccionan los alumnos

Estudiantes del colegio privado Lumen, ubicado en el barrio Trinidad de Asunción, emitieron un comunicado de protesta dirigido a la directora María Elisa Villagra, indicando “preocupación” por la reciente prohibición de las figuritas del Mundial dentro de la institución.

Faltan menos de 15 días para el inicio del Mundial de la FIFA 2026, que se juega Estados Unidos, Canadá y México, desde el 11 de junio. La fiebre que genera entre las niñas, niños y adolescentes se observa en el patio de las instituciones educativas, a través de las famosas figuritas del Mundial, que son motivo de intercambio, admiración y felicidad en cada recreo.

Mbappé, Lio Messi, Vinícius Junior o Lamine Jamal son los futbolistas más requeridos entre los equipos de otros países. Mientras que Julio Enciso, Miguel Almirón o el capitán Gustavo Gómez son los más buscados de la Albirroja.

En los últimos días, de manera inesperada se hizo conocido el futbolista neozelandés Tim Payne, que se hizo viral luego de que un influencer argentino lo incluyera en su lista como el “menos conocido”, debido a la escasa cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram. Hoy, la estrella de Oceanía tiene 4 millones de seguidores, cuando hace unos días tenía menos de 5.000. Esta situación lo ubica también entre los más solicitados del famoso álbum de Panini.

Así fue la reacción de los estudiantes por la prohibición de las figuritas del mundial

Si bien las figuritas son un motivo de algarabía entre los estudiantes, la otra cara de la moneda es que pueden ser distractoras en el aula. Al menos, es lo que argumentó el colegio Lumen para la prohibición total de estas estampitas. Según comentaron desde el centro educativo, la comunicación de la dirección fue de manera verbal, bajada a los docentes para que la medida se cumpla de manera irrestricta desde este lunes.

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El centro de estudiantes compartió en redes sociales este viernes, el comunicado que dirigieron a la directora. “Entendemos perfectamente que, en algunos casos, las figuritas pueden promover la desatención durante las horas de clase. Sin embargo, consideramos que esta medida resulta demasiado general, ya que las figuritas no solamente pueden ser un motivo de distracción”, indicaron.

Además de entretenimiento, fomentan el interés por diferentes países, culturas, banderas e idiomas, convirtiéndose también en una forma de aprendizaje e interacción social entre compañeros, afirmaron los representantes estudiantiles. “Muchos niños aprenden geografía, historia y trabajo en grupo a través del intercambio y la colección de figuritas”, agregaron.

Otro argumento de los jóvenes es que consideran que jugar con las mismas, es una experiencia universal de niños y adolescentes de todo el mundo, y que privar a los alumnos de jugar con ellas durante los recreos es una medida “algo extrema”. Insisten en que el Mundial es más que un torneo de fútbol, es un evento cultural y social que ocurre únicamente cada cuatro años y que despierta entusiasmo en niños y jóvenes.

Estudiantes piden a colegio que reconsidere prohibición de figuritas del Mundial

“Muchos otros elementos de distracción traemos los estudiantes al colegio y los usamos en el momento adecuado. Por ello, pensamos que la solución no debería ser una prohibición total, sino promover el uso responsable de las figuritas”, insistieron los jóvenes.

El centro estudiantil aseguró que está de acuerdo con que se aplique la prohibición si que no se cumplen estas premisas.

“Confiamos en que esta decisión pueda ser reconsiderada y que sea posible encontrar un equilibrio entre la disciplina escolar y una actividad recreativa sana que forma parte de un acontecimiento mundial importante para muchos estudiantes”, manifestaron.

De momento, según manifestaron los padres del colegio, se desconoce si la dirección responderá el comunicado y si piensan reconsiderar la postura de restringir las tarjetas.

Otro colegio habilitó intercambio de figuritas, los viernes

El colegio privado Teresiano “Santa Teresa de Jesús” de Asunción, más conocido como “Las Teresas”, informó en un comunicado que los días viernes, mientras dure el Mundial, se realizará en el recreo el intercambio de figuritas. La medida corre a partir del 5 de junio.

“Con el fin de promover un espacio de alegría, encuentro y compartir entre alumnos, profesores y otros referentes institucionales. Solicitamos que envíen a sus hijos únicamente con las figuritas necesarias para intercambiar, evitando traer dinero para compra o venta dentro de la institución”, explicaron en un comunicado difundido esta mañana.