Grupo Condor y Bolt se unen para cambiar las reglas del juego

Esta colaboración se sustenta en el robusto ecosistema del Grupo Condor que va a estar disponible tanto para los conductores y las flotas de Bolt como para sus usuarios finales.

“Este es, sin duda, un día memorable para ambas empresas y para el país. Estamos increíblemente entusiasmados. Más que una simple alianza, esto es el comienzo de algo grande, una sinergia que proyectará la visión de solidez y futuro de ambas marcas en el mercado”, expresó Armin Hahner, gerente de Nuevos Negocios del Grupo Condor.

Shell Lubricants regalará una camioneta MG ZS a un afortunado conductor

Esta gran alianza inicia con una promoción única. De la mano del Grupo Condor, Shell Lubricantes lanza la campaña Tu mejor compañero de viaje te regala una camioneta MG.

Los socios conductores de Bolt que realicen una compra de productos Shell Lubricantes en cualquier punto de venta del país, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026, y registrando su compra en el formulario establecido, podrán participar del sorteo a realizarse en julio de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esta alianza representa una oportunidad para fortalecer el vínculo con la comunidad de usuarios de Bolt, generando incentivos que acompañan su desarrollo y mejoran su experiencia. Desde Bolt, creemos que construir un ecosistema sólido significa ofrecer beneficios reales para las personas que utilizan la plataforma, y esta colaboración con el Grupo Condor y Shell Lubricantes es un paso concreto en esa dirección”, destacó Fernando Berzosa, general manager de Bolt Paraguay.