MTA Run 2025: correr con el alma movidos por fe y amor

La MTA RUN está dedicada a la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt (MTA) y nace con la inspiración de seguir su ejemplo: salir presurosos, con el corazón encendido de fe, esperanza y amor.

Más que una competencia, esta iniciativa tiene el objetivo de que cada participante se disponga a “mover el alma”, corriendo, trotando o caminando por una intención concreta que guarde en su corazón.

La cita será el domingo 16 de noviembre, a las 7:00, y se tendrá como punto de largada en el Santuario Joven de Schoenstatt, en Villa Morra.

Las distancias previstas son de uno y cinco kilómetros, para adultos.

De la misma manera se prevé la realización de recorridos especiales para niños de 100, 200, 400 y 600 metros, para que toda la familia pueda participar.

Uno de los momentos más significativos será el final del recorrido, cuando los corredores atraviesen la Puerta Santa del Santuario Joven, símbolo de gracia en este Año Jubilar, recibiendo bendiciones y renovando su compromiso interior.

De acuerdo con los organizadores, MTA RUN no busca únicamente fomentar la actividad física, sino también inspirar a los participantes a salir al encuentro de los demás con un corazón dispuesto, en sintonía con el espíritu mariano que guía al movimiento.

Para los interesados, novedades sobre el evento están disponibles en la cuenta de Instagram @mta.runpy. Igualmente, se pueden comunicar al teléfono 0971 163999. La invitación de la organización está abierta a todo público para mover el cuerpo, sí, pero sobre todo para correr con el alma.