UNIBE prepara el XIV Foro de Investigadores con foco social

El acto inaugural se realizará el lunes 20 de octubre, a las 18:30, en el Aula Magna de la Sede Asunción, bajo el lema “Hacia un enfoque integral de la Infancia, Niñez y Adolescencia: Perspectivas interdisciplinarias para el desarrollo de políticas públicas”.

Además, durante la inauguración se entregará el Galardón Doña Nidia Sanabria de Romero a investigadores y organizaciones que contribuyen al avance del conocimiento y al fortalecimiento de la educación en el país.

El foro se desarrollará hasta el 25 de octubre, con actividades en la sede central en Asunción, en la filial San Lorenzo y una jornada especial en Coronel Oviedo, en alianza con la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).

El programa incluye conferencias magistrales, paneles temáticos, presentaciones de libros y concursos de investigación, como el 4º Concurso de Jóvenes Investigadores y el 3º Concurso de Iniciación a la Investigación Científica.

Entre los expositores internacionales confirmados se encuentran Vicente Cabedo Mallol (España), Raúl Gerardo Mercer (Argentina), Mónica Manhey (Chile) y Carme Panchón Iglesias (España), junto a especialistas nacionales como Prof. Dr. Eduardo Velázquez Romero, Dra. Claudia Sanabria y Dr. Julio Torales, quienes aportarán perspectivas globales y locales.

Con el respaldo de la OEI-Paraguay, el Conacyt y la Sociedad Paraguaya de Pediatría, este foro reafirma a UNIBE como un referente en innovación académica, investigación aplicada y desarrollo social.