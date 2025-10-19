Empresariales

Asunción recibe el CILA 2025

Paraguay se prepara para recibir a expertos, académicos y profesionales de más de veinte países en el XXIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA), que se desarrollará en Asunción del 17 al 21 de noviembre próximo, en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 01:00
El sector público y privado se unieron en la organización.
El CILA es el encuentro más relevante para los profesionales de la vialidad y la pavimentación en Iberoamérica. Reúne a especialistas, investigadores y empresas líderes que buscan promover la innovación en tecnologías de asfalto, el intercambio de conocimientos y la optimización de las infraestructuras viales.

Durante esta edición se abordarán temas centrales como la sostenibilidad en la pavimentación, el uso de nuevos materiales, la eficiencia en el mantenimiento de carreteras y la actualización de normativas regionales. Además, se analizará la relación entre la textura del asfalto y la seguridad vial.

El programa técnico se extenderá por cinco días e incluirá conferencias magistrales, paneles y presentaciones especializadas sobre construcción, conservación y gerenciamiento de pavimentos. En paralelo, se desarrollará la Expo Vial XXIII CILA 2025, donde empresas e instituciones presentarán sus más recientes innovaciones y soluciones en infraestructura.