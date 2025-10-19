Asunción recibe el CILA 2025

El CILA es el encuentro más relevante para los profesionales de la vialidad y la pavimentación en Iberoamérica. Reúne a especialistas, investigadores y empresas líderes que buscan promover la innovación en tecnologías de asfalto, el intercambio de conocimientos y la optimización de las infraestructuras viales.

Durante esta edición se abordarán temas centrales como la sostenibilidad en la pavimentación, el uso de nuevos materiales, la eficiencia en el mantenimiento de carreteras y la actualización de normativas regionales. Además, se analizará la relación entre la textura del asfalto y la seguridad vial.

El programa técnico se extenderá por cinco días e incluirá conferencias magistrales, paneles y presentaciones especializadas sobre construcción, conservación y gerenciamiento de pavimentos. En paralelo, se desarrollará la Expo Vial XXIII CILA 2025, donde empresas e instituciones presentarán sus más recientes innovaciones y soluciones en infraestructura.