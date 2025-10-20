“One More Run - Villamorra″ prepara una gran fiesta deportiva y solidaria para este domingo 26

Organizada en conjunto con Paraguay Maratón Club y con el apoyo de la Municipalidad de Asunción y Exen Gym, la carrera ofrece dos modalidades: de 5K y 7K, diseñadas para integrar a atletas experimentados, aficionados y familias en un entorno de seguridad y diversión.

En el Top 5 de las carreras nacionales

El entusiasmo por la One More Run no es casual. El proyecto, que inició hace apenas tres años, ya es un referente en el calendario deportivo.

“El entusiasmo que pusieron en esto fue algo que nos contagió absolutamente a todos. Esta carrera ya está dentro del top 5 de las mayores carreras con mayores inscriptos reales que existen en Paraguay”, destacó el Dr. Gian Picollo, director del Villamorra Shopping.

Por su parte, Marcelo Iturralde de Paraguay Maratón Club, expresó su orgullo por la organización. “Continuamos con un nuevo evento, un nuevo desafío. Para nosotros es un honor y un orgullo, porque hemos estado acompañando desde el inicio del proyecto”, indicó.

"El año pasado fue un gran evento y este año poder casi duplicar la cantidad de participantes es realmente muy atractivo y de éxito”, agregó.

El circuito, diseñado meticulosamente, promete una experiencia óptima con un pórtico de largada frente al Villamorra Shopping y dos puntos de hidratación intermedios, además de controles estratégicos para garantizar la transparencia.

Más que una corrida, un festival de experiencias y solidaridad

La One More Run - Villamorra 2025 busca trascender la competencia deportiva. Los organizadores han prometido una verdadera fiesta donde el deporte y las experiencias de marca serán protagonistas.

“Agradecemos a tantas empresas que hayan apoyado este sueño... Creo que va a ser una fiesta totalmente diferente a lo que se viene haciendo”, adelantó.

“No solo lo que va a ser la corrida deportiva, sino también un evento donde las marcas van a brindar unas experiencias excepcionales para todos los participantes”, justificó.

El aspecto solidario es el corazón de esta edición, con parte de lo recaudado destinado al Hogar Esmeralda.

“El Hogar Esmeralda alberga niñas y adolescentes que fueron separadas de su familia en forma judicial. Son personas que no tienen voces, que fueron abandonadas y que necesitan de nosotros, de la sociedad, de empresarios y de empresas“, explicó la vocera de la institución, Nora Benítez de Cuevas.

“No solamente es darle plata o comida, sino que si alguien quiere ser mentor, acompañar, acoger a esas niñas, estamos abiertos para que puedan contactar con nosotros y seguir construyendo este Paraguay que queremos”, refirió.

Nora recalcó que apoyar a estas niñas es invertir en el futuro, porque una mujer representa a una generación. “Si hoy sembramos con estas niñas... es algo que en el futuro vamos a sembrar como sociedad”, manifestó.

Premios, kits y últimos cupos

La inscripción tiene un costo de G. 180.000 e incluye un kit deportivo completo para runners que contiene camiseta, riñonera, gaiter y mochila, además de regalos de los auspiciantes.

Los participantes podrán ganar grandes premios, incluyendo una bicicleta top de E-Cycles y premios de la marca One More, además de numerosos sorteos.

“La idea es que todos puedan realmente ser premiados. Todos los participantes llevan la medalla de finalización de la competición”, destacaron los organizadores.

La entrega de kits se realizará en el Hall Central del Shopping Villamorra los días 23, 24 y 25 de octubre (jueves y viernes hasta las 21:00, y el sábado desde la mañana).

“Vamos a estar contando con un show, con DJs de primer nivel y durante el trayecto vamos a tener bastante sorpresas”, destacó Eduardo Celano.

La One More Run - Villamorra 2025 promete ser un día para correr, celebrar, y sobre todo, generar un cambio real en la vida de quienes más lo necesitan.

Más inscripciones en https://pmcpy.org/.