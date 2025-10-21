Colaboradores de Toyotoshi participan en concurso de Hino

En esta competencia, los técnicos del departamento post venta de la compañía demostraron sus conocimientos, habilidades y capacidades trabajando con diversos modelos de camiones de la marca.

Este evento tiene el objetivo final de continuar mejorando los servicios de atención y promover el desarrollo profesional de los colaboradores de la empresa.

El concurso contó con la presencia de Yoshiyo Baba, gerente general de Hino Motors Latinoamérica, directores del Grupo Toyotoshi, clientes y familiares.

Durante la jornada, se llevaron a cabo desafíos de mecánica y asesoramiento en servicios y repuestos para reforzar los procesos de postventa, mientras premian y apuestan al crecimiento de la mano de obra técnica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al finalizar el evento, todos los participantes recibieron certificados de participación y obsequios en reconocimiento a su esfuerzo.

Además, los ganadores del primer puesto en ambas categorías se llevaron un premio efectivo de G. 5.000.000 y tendrán el honor de representar a Paraguay en la competencia regional que se llevará a cabo en Panamá.

De esta manera, el Grupo Toyotoshi continúa impulsando el conocimiento y crecimiento de sus colaboradores, para así, a través de ellos, continuar otorgando la mejor experiencia al cliente final.

Auto Market SA, del Grupo Toyotoshi, es el representante exclusivo en Paraguay de los camiones Hino.

Además, cuenta con la representación oficial de Toyota Material Handling (Montacargas Toyota).

El Grupo Toyotoshi representa en Paraguay a grandes compañías internacionales, como Toyota Motor Corporation, Sony Consumer Electronics y otras.