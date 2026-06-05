¿Quién se adueña del arco albirrojo? El dilema que Gustavo Alfaro ya resolvió en su cabeza

La Albirroja cerró una etapa de preparación en casa y las valijas ya están listas para el gran desafío del Mundial de Norteamérica. Sin embargo, tras el pitazo final del amistoso ante Nicaragua, la pregunta que flotaba en el ambiente deportivo apuntaba directo a los tres palos: ¿Quién será el arquero titular?

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Fiel a su estilo estratega y analítico, el entrenador Gustavo Alfaro dejó en claro que, aunque el partido no sirvió como un termómetro real para los arqueros debido al trámite del juego, él ya tiene el panorama aclarado en su mente. No obstante, prefirió patear la intriga un poco más hacia adelante para no alimentar debates prematuros.

El “factor Sanabria” y la búsqueda de ritmo

Antes de meterse de lleno en la polémica de la portería, el estratega argentino explicó que la prioridad del último encuentro pasó por darle rodaje a piezas clave que venían con menos rodaje en sus clubes, destacando puntualmente el caso de Antonio “Toni” Sanabria en comparación con el resto de los delanteros: “Yo creo, yo lo tengo decidido, pero sabía que el partido de hoy no iba a ser un parámetro para medir el rendimiento de un arquero. Por ejemplo, sí quería verlo a Antonio Sanabria, quería verlo a “Toni” en acción porque Toni no había sumado minutos últimamente, entonces de pronto los demás venían todos en competencia”.

En ese mismo sentido, Alfaro argumentó el presente del ataque albirrojo y la continuidad con la que llegaron los demás atacantes a la concentración: “Isidro Pitta había jugado el domingo, los demás habían jugado todos. Gabriel Ávalos había jugado la Copa Argentina, Alex Arce había jugado la Copa Libertadores del anteúltimo partido. O sea, venían todos en continuidad, el que menos continuidad venía trayendo era Sanabria, entonces quería más que nada darle minutos a “Toni” para que tenga en ese aspecto”.

Tres nombres para un solo puesto: “Sutilezas de detalles”

Cuando llegó el momento de desmenuzar el presente de los guardametas, Alfaro elogió el nivel de los tres citados. Mencionó las ganas que había de ver a Gastón Olveira, pero dejó en claro que el arco de la Selección está notablemente cubierto tanto por él como por “Gatito” Fernández y el joven Orlando Gill. “En cuanto al arquero, tenemos sutilezas de detalles que tenemos que observar, pero por ejemplo Gastón Olveira también está en un muy buen nivel, que Gastón tranquilamente habría atajado hoy, pero tampoco le hubiese tenido demasiada exigencia, porque cuando uno lo ve en los entrenamientos, los ve con muy buenas respuestas, de la misma manera que lo veo con muy buenas respuestas al “Gatito” Fernández y de la misma manera que lo veo a Orlando Gill”, expresó.

"TENGO DECIDIDO QUIÉN SERÁ EL ARQUERO"



➡️El profesor Gustavo Alfaro señaló que tiene definido quién será el arquero ante Estados Unidos.



🗣️"Tenemos detalles que observar, yo no soy partidario de alimentar ni una polémica, quiero cerrar una etapa en Paraguay y desde el domingo… pic.twitter.com/rI8v435HEO — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 6, 2026

Rumbo a EE.UU.: Se define en búnker mundialista

Para cerrar, el seleccionador bajó los decibeles de la ansiedad de los hinchas. Con el chip puesto en la logística norteamericana, avisó que el verdadero búnker de decisiones se mudará a los Estados Unidos a partir de este fin de semana. “Obviamente que yo no soy partidario de tanto tiempo antes, ni quiero alimentar ninguna polémica ni nada por el estilo. Entonces yo lo que quiero es que se cierre una etapa, que era cerrar la etapa acá, cerramos la etapa de Paraguay, a partir del domingo ya empezamos a planificar todo lo que es Estados Unidos propiamente dicho, y el debut de la Copa del Mundo, y ahí empezaremos a definir las cosas”.