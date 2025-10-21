Petrobras marcó presencia en el inicio del Transchaco Rally 2025

La marca acompañó a los fanáticos del deporte motor en cada etapa de la jornada de competencia y lo hará también en los tramos del Chaco, llevando la energía del rally a sus estaciones de servicio y ofreciendo experiencias únicas para clientes, invitados y medios de comunicación.

Con casi dos décadas como sponsor oficial del Campeonato Nacional de Rally y del Super Prime, Petrobras consolidó su apoyo al deporte y a los valores que lo definen: esfuerzo, trabajo en equipo, superación y energía constante.

Durante el evento, las estaciones se convirtieron en puntos de encuentro para los seguidores, con animación, ambientaciones temáticas, música, promotoras, regalos por cargas de combustible y la exhibición de la Toyota Hilux que forma parte de la promoción “Nos Mueve la Misma Energía”, vigente hasta el 31 de octubre y que ya entregó su primer premio.

Los equipos oficiales de la marca también brillaron en la pista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Team Toyota Gazoo Racing Petrobras, liderado por Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi, campeones actuales del Transchaco Rally, junto al Team Petrobras del piloto Beto Ramírez, demostraron excelencia, innovación y energía en cada tramo, consolidando a Petrobras como uno de los pilares del automovilismo nacional.

La promoción “Nos Mueve la Misma Energía” dio la posibilidad a los clientes de generar cupones por cada G. 250.000 de carga de combustible, participando por la oportunidad de ganar una Toyota Hilux 0 km.

Así, Petrobras combinó pasión por el deporte motor con interacción directa con sus clientes, reforzando su vínculo con la comunidad y con la energía que mueve al rally.