Century 21 reafirmó su liderazgo inmobiliario

Con más de 900 asesores y 42 oficinas distribuidas en puntos estratégicos del país, la red mantuvo una cobertura nacional sin precedentes.

Juan Carlos Acosta, CEO de la empresa, destacó que este resultado fue fruto de un proceso sostenido de profesionalización y tecnología. “Pasamos de la intuición a los datos, desarrollando un software propio que nos permitió entender mejor la demanda y tomar decisiones más precisas”, explicó.

Durante el año, Century 21 observó un cambio en el perfil del comprador paraguayo, con jóvenes profesionales que adquirieron su primera propiedad y empresarios que diversificaron su capital en real estate. La firma proyectó además nuevas aperturas para fortalecer su presencia nacional y seguir elevando los estándares del sector.