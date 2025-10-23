Operadoras del país se unen a la iniciativa GSMA Open Gateway

En un evento convocado por la GSMA, las operadoras Claro, Personal y Tigo anunciaron el lanzamiento de SIM Swap, la primera solución para el mercado paraguayo desarrollada en el marco de la iniciativa.

Ejecutivos de las organizaciones explicaron cómo esta herramienta permitirá generar alianzas estratégicas y ofrecer aplicaciones más seguras para clientes de sectores como banca, seguros y fintech.

GSMA Open Gateway es un estándar a través del cual los operadores móviles ponen a disposición de los desarrolladores una serie de funciones de red que se utilizan para crear aplicaciones y servicios.

Gracias a la estandarización y la escala global, la iniciativa facilita el diseño de productos digitales capaces de funcionar en todos los dispositivos de manera homogénea, independientemente del país u operador.

Esto se logra mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs), que funcionan como puertas de entrada a la información sobre la red. Las APIs están disponibles a través del repositorio CAMARA, un proyecto de código abierto de la GSMA y Linux Foundation.

SIM Swap permite detectar en tiempo real el cambio de la tarjeta SIM asociado a un número móvil.

Así, por ejemplo, si un banco integra esta API en sus aplicaciones, puede consultar si un usuario que está intentando realizar una transferencia acaba de realizar un cambio de tarjeta SIM.

Esto indica un posible intento de fraude y le permite al banco tomar medidas de seguridad adicionales.