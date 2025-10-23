Empresariales

UMAX inaugura la primera Aula Magna Digital del Paraguay

La Universidad María Auxiliadora (UMAX) dio un paso histórico en la educación superior con la inauguración del Aula Magna Digital, un espacio pionero en innovación educativa que integra tecnología de vanguardia y experiencias inmersivas, marcando un antes y un después en el aprendizaje universitario.

23 de octubre de 2025 - 18:46
El Prof. Dr. Javier Quiñónez, rector de UMAX lideró la inauguración de la nueva Aula Magna Digital.
La Universidad María Auxiliadora (UMAX) celebró un acontecimiento trascendental para la educación superior paraguaya con la inauguración del Aula Magna Digital, el primer espacio de su tipo en el país. La ceremonia, realizada en la sede de Mariano Roque Alonso, contó con la presencia de autoridades nacionales, académicos, docentes, estudiantes e invitados internacionales.

El Aula Magna Digital representa una apuesta concreta por la innovación, la tecnología y la excelencia académica, pilares que distinguen a UMAX en su compromiso por transformar la enseñanza universitaria. Diseñado como un entorno inteligente y adaptable, este nuevo espacio permite conectar la experiencia presencial y virtual en tiempo real, potenciando el aprendizaje colaborativo y sin fronteras.

El Aula Magna Digital cuenta con pantallas y dispositivos de audio de última generación.
Equipado con tecnología de clase mundial —Kramer, Sennheiser y Microsoft Teams Rooms—, el Aula Magna Digital posibilita la integración de recursos audiovisuales avanzados, transmisiones en vivo desde el Centro de Simulación Médica y clases híbridas con interacción simultánea entre alumnos y docentes locales o internacionales.

El recinto cuenta con dos pantallas interactivas de 86 pulgadas, audio profesional de alta fidelidad, conectividad de alta velocidad y más de 70 butacas ergonómicas en disposición escalonada, garantizando confort, visibilidad y calidad en cada experiencia académica.

Con una inversión que supera los G. 5.000 millones, la iniciativa consolida a UMAX como una institución pionera en la incorporación de tecnología educativa de última generación en Paraguay y la región. El nuevo espacio abre las puertas a conferencias internacionales, prácticas clínicas interactivas y actividades académicas que integran la ciencia y la innovación al servicio del conocimiento.

El nuevo espacio cuenta con más de 70 butacas ergonómicas en posición escalonada.
Durante el evento inaugural, los directivos de la universidad destacaron que el Aula Magna Digital simboliza un nuevo horizonte para la educación paraguaya. “El conocimiento no tiene límites, y en UMAX trabajamos para que nuestros estudiantes puedan vivir una experiencia formativa global, conectada y de vanguardia”, señalaron.

Con esta apertura, la Universidad María Auxiliadora reafirma su liderazgo en el desarrollo de entornos educativos digitales, impulsando un modelo de enseñanza centrado en la calidad, la tecnología y la transformación del aprendizaje.