¡Llegaron las papas McCain especiales para air fryer!

Estas papas fueron desarrolladas para lograr una cocción pareja y perfecta en air fryer: Doradas por fuera, suaves por dentro, sin necesidad de aceite.

Además, son crocantes, prácticas y listas en cuestión de minutos.

En tan solo ocho minutos se tiene un acompañamiento delicioso y saludable o un snack para compartir, sin prender el horno ni ensuciar la cocina.

El tiempo vale oro. Es, por ello, que este nuevo producto se adapta al estilo de vida del consumidor paraguayo que es rápido, pero sin perder sabor ni textura.

Las papas son perfectas para el picoteo del fin de semana, el almuerzo del colegio o esa cena rápida después del trabajo con la calidad reconocida a nivel global de McCain.

¿Dónde conseguirlas?

Las nuevas papas McCain se encuentran en supermercados y tiendas exprés de todo el país, en la sección de congelados.

McCain es uno de los líderes mundiales en alimentos congelados, con más de 65 años de trayectoria y presencia en más de 160 países.

Sus productos, reconocidos por su calidad e innovación, están presentes tanto en las principales cadenas de fast food y restaurantes del Paraguay como en supermercados y hogares, formando parte de las comidas favoritas de millones de personas.